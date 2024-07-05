Bakan Şimşek: Yatırımcı ilgisi artmaya devam ediyor

Yayınlanma: 05.07.2024 - 12:15

Güncelleme: 05.07.2024 - 12:41

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarının ve ülke risk priminin (CDS) gerilemeye devam ettiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından borçlanma faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Borçlanma faiz oranlarının düştüğüne işaret eden Şimşek, "Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

''BORÇLANMA MALİYESİNDEKİ OLUMLU GÖRÜNÜM GÜÇLENECEK''

Şimşek, azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizlerinin düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü. Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir."