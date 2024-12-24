Bakan Şimşek’ten 2025 için kritik açıklama: GSYH hesaplamalarında yeni dönem!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:34

Güncelleme: 24.12.2024 - 10:34

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milli gelir hesaplamalarını etkileyen stok değişiklikleri ve istatistiki hataların ayrılması konusunda 2025 yılı Eylül ayını işaret etti. Şimşek, stok değişimi hesabının ayrıca yapılabilmesi ve ürün detayında uygun deflatörlerin sağlanması durumunda, yıllık bazda stok değişimi ile istatistiki hata katkılarının ayrıştırılmasının mümkün olabileceğini iddia etti. Dijitalleşme ve yeni veri kaynaklarının katkısıyla, bağımsız yıllık GSYH hesaplamalarında stok değişimi için özel bir hesap geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

ŞİMŞEK, ÖZTRAK’IN SORU ÖNERGESİNE YANIT VERDİ

Bakan Şimşek, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, “Milli gelir hesaplarını büyük oranda etkileyen ‘Stoktaki Değişiklikler’ kaleminde stok değişiklikleri ile istatistiki hatanın ayrılması düşünülmekte midir?” sorusuna yanıt verdi. Şimşek, dönemsel GSYH hesaplamalarında stok değişimi için ayrı bir hesaplama yapılamadığını, stok değişimi kaleminin üretim ve harcama yöntemleri arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla kullanıldığını iddia etti.

FİYAT HAREKETLERİNDEKİ DALGALANMALAR

Şimşek, fiyat hareketlerinin değişkenliği nedeniyle stok değişiminin GSYH büyümesine pozitif veya negatif katkı sağladığını belirtti. Üretim yönteminde kullanılan ÜFE ve benzeri deflatörlerle harcama yöntemindeki TÜFE gibi deflatörler arasındaki farklılıkların stok değişimindeki etkileri artırdığına dikkat çekti. Şimşek, “Bu durum sadece Türkiye’ye özgü değil. Özellikle salgın sonrası birçok ülkede ÜFE ve TÜFE endekslerinde benzer ayrışmalar görülmüştür” dedi.

KAYITDIŞI EKONOMİYE YÖNELİK DENETİMLER ARTIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıtdışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetimlerini sanayi bölgeleri ile meyve, sebze ve balık hallerinde yoğunlaştırdı. 68 bin 975 mükellefin denetlendiği süreçte, sevkiyat yapan araçlarda taşıma ve sevk irsaliyesi gibi belgelerin kontrol edildiği bildirildi.

Bakan Şimşek, bu çalışmalara ilişkin, “Vergide adalet için kayıtdışı faaliyetlerin peşini bırakmayacağız” dedi.

ÖZTRAK’TAN ELEŞTİRİLER

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, verilen yanıtı değerlendirerek, “GSYH verilerinde stok değişiklikleri ve istatistiki hata iç içe geçmiş durumda. Bu nedenle büyüme ile ilgili doğru analiz yapmak imkansızlaşıyor” dedi. Öztrak, ayrıca TÜİK’in verileri düzenlemede şeffaf olmadığını iddia ederek, ekonomi yönetiminin eksik ve yanlış verilere dayalı olduğunu öne sürdü.