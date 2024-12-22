CHP'li Ömer Fethi Gürer'den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'emekli' yanıtına tepki

Yayınlanma: 22.12.2024 - 11:29

Güncelleme: 22.12.2024 - 11:29

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 65 yaş üstü bireylerin iş gücüne katılım oranındaki artışa ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta; "2002 Aralık-2024 Kasım döneminde en düşük emekli aylığı tutarında reel olarak yüzde 543 oranında artış sağlanmıştır" dedi. Gürer ise "Emeklinin içinde bulunduğu acı tabloyu Bakan'ın görmediği görülüyor. Rakamları toplayarak emekliye iyi maaş verdiklerini sanıyorlar. Emekli evinden çay içmeye, simit almaya sokağa çıkamayacak hale geldi” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 65 yaş üstü bireylerin iş gücüne katılım oranındaki artışına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Gürer, Bakan Şimşek'e, "65 yaş üstü nüfusun iş gücüne katılım oranındaki artışı önlemek için maaşların iyileştirilmesi düşünülmekte midir? Emeklilik gelirlerinin yaşam masraflarını karşılayamaması, yaşlı bireylerin iş gücü piyasasına geri dönmesinde etkili midir? Emeklilik sisteminin yetersizlikleri, yaşlı bireylerin yeniden iş gücüne katılımında ne kadar etkili olmuştur? Artan hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşlarına karşı çözüm üretilmesi planlanmakta mıdır? 2025-2027 yıllarında iş gücüne katılım oranındaki artış, yaşlı bireylerin ekonomik sıkıntılarının devam edeceğinin bir göstergesi midir" diye sormuştu.

ŞİMŞEK'İN EMEKLİ MAAŞLARI YANITI

Bakan Şimşek, Gürer'in sorularına verdiği yanıtta, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, hükümetimizin öncelik verdiği bir konu olduğundan, 2002 yılından itibaren bütçe imkânları dâhilinde emekli aylıklarının iyileştirilmesine çalışılmıştır. Nitekim, 2023 yılında emekli aylıklarında enflasyonun çok üzerinde artışlar yapılarak emeklilerimizin alım güçlerinin desteklenmesine devam edilmiştir. Bu çerçevede, 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 oranında gerçekleşmişken en düşük emekli aylığında yüzde 114 oranında artış yapılmıştır. Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ise bin 100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmiş ve tüm emeklilerimize tek sefere mahsus 5 bin TL ilave ödeme yapılmıştır.

Ayrıca, 2024 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 49,25 oranında artış yapılmış ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 37,57 oranında yapılacak artış yüzde 49,25'e yükseltilmiştir. 2024 yılı Temmuz ayında ise memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 19,31 oranında, SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 24,73 oranında artış yapılmıştır. Böylece, 2024 yılında memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 78,07 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 86,16 oranında artış yapılmıştır.

Bunlara ilaveten, 2024 yılının ilk altı ayında emekli aylıklarında herhangi bir ayrım olmaksızın en düşük emekli aylığı tutarı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye daha sonrasında ise 2024 Temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 TL'ye, bayram ikramiyeleri ise 2024 Mart ayı itibarıyla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmiştir.

Tüm bu artışlarla birlikte, 2002 Aralık-2024 Kasım döneminde en düşük emekli aylığı tutarında ise reel olarak yüzde 543 oranında artış sağlanmıştır. Bundan sonra da bütçe imkanlarımız çerçevesinde emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan, soru önergesinde bahsi geçen diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır."

"EMEKLİLER YILI, EMEKLİLER İÇİN ZULÜM YILI OLDU''

Gürer, Bakan Şimşek'in yanıtını şöyle değerlendirdi:

"Sayın Bakan'ın sokaktaki enflasyondan haberi yok. Emekliler çarşı pazara çıkamıyor, marketin önünden geçemiyor. Et ve süt gibi ürünlerini neredeyse alamaz hale geldi. Çünkü emeklinin aldığı maaşının alım gücü yok. 12 bin 500 en düşük emekli maaşı alan emekli ev kirası ödeyemiyor. Emeklinin içinde bulunduğu acı tabloyu Bakan'ın görmediği görülüyor. Rakamları toplayarak emekliye iyi maaş verdiklerini sanıyorlar. Emekli evinden çay içmeye, simit almaya sokağa çıkamayacak hale geldi. Emekliler masraflarını karşılayamıyor. Emekliler ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyorlar. Emeklilikte rahat etmeleri gerekirken çoğunluğu ikinci bir işte çalışmadan yaşayamayacak durumda. 65 yaş üstü emekliler inşaatlarda bekçilik yapıyor, marketlerde depolarda çalışıyor. Emeklilikte rahat etmeleri gerekirken çoğunluğu ikinci bir işte çalışmadan yaşayamayacak durumda. 65 yaş üstü emekliler inşaatlarda bekçilik yapıyor, marketlerde depolarda çalışıyor. Emeklinin hali harap ve Bakan bu durumda emekliye iyi ücret verdiklerini sanıyor. Oysa Bakan emeklilerin olduğu bir kahveye gitse bir simidin neredeyse 25 lira, bir çayında 20 liranın üzerinde olacağını görecektir. Emeklinin durumundan haberi olmayan Bakan'ın emekliler için söylediği bir şey yok. Emekliler yılı, emekliler için zulüm yılı oldu. Emekliyle ilgili mutlak surette düzenlemelere ihtiyaç var. En düşük emekli aylığı asgari ücret olmalı. Emeklilerin bayram ikramiyeleri asgari ücrete çıkarılmalı. İntibak düzenlemesi yapılmalı. Memur emeklileri dahil tüm emeklilerin durumu iyileştirilmeli. Emekliden ilaç katkı payı alınmamalı."