Bakan Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk yorum

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:59

Güncelleme: 23.11.2023 - 18:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin kararıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonu düşürmekte kararlıyız zira fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür.

Bugün açıklanan verilere göre TCMB brüt rezervleri Eylül 2014’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134,5 milyar dolara ulaşmıştır. Mayıs ayında 700’ün üzerinde olan Türkiye’nin risk primi bugün 330’lar seviyesine geriledi.

Dezenflasyon sürecinde yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte de kararlıyız. Bu çerçevede, Eximbank’ın sermayesi güçlendirilirken, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek için günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar TL’ye yükselttik. İhracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredi faizlerine üst sınır getirerek, iskonto oranını azami yüzde 25,9’da sabit tuttuk.

TCMB yeni YTAK programı ile nitelikli yatırımları desteklemek için yıllık 100 milyar TL olmak üzere 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis etmiştir."