Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

TÜİK verilerine göre, kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 artarken yıllık bazda ise yüzde 61,98 oldu. Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir" şeklinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:17
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. 

Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Şimşek, "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir" şeklinde konuştu. 

X hesabından paylaşım yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.

C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:

Eylül %5,28 

Ekim %3,72 

Kasım %1,96

Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor.

Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. 

Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız."

 


Mehmet Şimşek Çekirdek enflasyon enflasyon ekonomi

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