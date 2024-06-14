Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Yayınlanma: 14.06.2024 - 13:28

Güncelleme: 14.06.2024 - 13:28

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün TCMB tarafından yayımlanan haziran ayı piyasa katılımcıları anketine sonrası açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."