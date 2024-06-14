Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Son bir yılda enflasyon yüzde 39,59'dan yüzde 75,45'e yükselirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün TCMB tarafından yayımlanan haziran ayı piyasa katılımcıları anketine sonrası açıklamada bulundu.
Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.
Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."
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