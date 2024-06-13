Erdoğan BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila ile görüştü: Görüşmede Mehmet Şimşek de yer aldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti.
Erdoğan, İspanya programı kapsamında BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
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