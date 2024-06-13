Erdoğan BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila ile görüştü: Görüşmede Mehmet Şimşek de yer aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila'yı kabul etti.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 21:34
Erdoğan BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila ile görüştü: Görüşmede Mehmet Şimşek de yer aldı
Abone Ol google-news

Erdoğan, İspanya programı kapsamında BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.


Erdoğan haberleri Ömer Bolat haberleri Mehmet Şimşek haberleri

İlgili Haberler

Bakan Mehmet Şimşek'ten 'vergi paketi' açıklaması: Borsaya yönelik taslak vergi çalışması ertelendi

Bakan Mehmet Şimşek'ten 'vergi paketi' açıklaması: Borsaya yönelik taslak vergi çalışması ertelendi
Mehmet Şimşek'e 15 maddelik 'Ayhan Bora Kaplan' sorusu

Mehmet Şimşek'e 15 maddelik 'Ayhan Bora Kaplan' sorusu
Mehmet Şimşek uyardı: 'Şimdiden haber vereyim...'

Mehmet Şimşek uyardı: 'Şimdiden haber vereyim...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler