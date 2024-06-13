Erdoğan BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila ile görüştü: Görüşmede Mehmet Şimşek de yer aldı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 21:34

Güncelleme: 13.06.2024 - 21:34

Erdoğan, İspanya programı kapsamında BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.