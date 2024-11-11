Bakan Şimşek'ten işsizlik açıklaması: "Üretimde daralma sürüyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabında işsizlik oranı ve sanayi üretimine dair yorumlarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabında işsizlik oranı ve sanayi üretimine dair yorumlarda bulundu. İşgücü göstergelerinin olumlu seyrettiğini iddia eden Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:
"İşgücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti.
Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa’nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu.
Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek."
İşgücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 11, 2024
Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa’nın zayıf talebi ve makro… pic.twitter.com/0IJDcnnPVY
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