Mehmet Şimşek'ten Çin ziyareti açıklamaları: 'Dengeli bir yapıyı hedefliyoruz'

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:27

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asya’da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, şunları söyledi:

"Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı için Çin Başbakan Yardımcısı Sayın Zhang Guoqing ile Pekin’de bir araya geldik.

İki ülke arasında yatırımların artırılmasını, altyapı yatırımlarının finansmanı, enerji, turizm, sivil havacılık ve tarım alanlarında işbirliğimizin güçlendirilmesini kararlaştırdık.

Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılmasına yönelik Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı da gerçekleştirildi.

Asya’da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz."



