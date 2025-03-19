Bakan Şimşek'ten piyasalara dair ilk açıklama: 'Ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararı sonrası sosyal medya hesabında piyasalara dair açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek'ten piyasalara dair ilk açıklama: 'Ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:51
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla kişiye verilen gözaltı kararı sonrası sosyal medya hesabında piyasalara dair açıklamada bulundu.
 
Dolar'ın 40 TL, Euro'nun ise 44,60 seviyesini görmesi, Borsa İstanbul'da BIST100 endeksinin ise güne yüzde 6,87'lik düşüşle başlamasının ardından Şimşek "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerinde bulundu.
 

Etiketler: #Mehmet Şimşek #Ekrem İmamoğlu #Hazine ve Maliye Bakanı #piyasa

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