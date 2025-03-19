Ekrem İmamoğlu'na gözaltı, İBB'ye operasyon... Özgür Çelik'ten Vatan Caddesi'nde flaş açıklama: 'Bu bir darbe girişimi, kolluk güçleri bu suça alet ediliyor!'
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Kolluk güçleri bu suça alet ediliyor. Sabah İstanbul Valisi Davut Gül'u aradım ve bunun bir darbe girişimidir. Hiçbir kolluk kuvveti, hiçbir bürokrat bu suçu işlememeli" dedi.
Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
İMAMOĞLU'NA "SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" SUÇLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada müstakbel cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekti.
Operasyona gerekçe olarak "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar gösterildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100'den fazla gözaltı kararı çıkarıldı.
CHP LİDERİ VE CHP'LİLER VATAN EMNİYET'E GELİYOR
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Ankara'dan yola çıktığını, tüm CHP'lilerin Vatan Emniyet'te gideceğini ifade etti.
ÖZGÜR ÇELİK'TEN VATAN CADDESİ'NDE AÇIKLAMA
Son olarak Özgür Çelik, Vatan Caddesi'ne gelerek önemli açıklamalarda bulundu.
Çelik, "Ekrem İmamoğlu'nun üzerine tek bir leke yapıştıramayacaklar. İmamoğlu bu partinin cumhurbaşkanı adayı olacak ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak" dedi ve şöyle devam etti:
"2 avukatımız İBB Başkanımızla görüşmek için hazırlanıyor. Bu kararı kabul etmiyoruz. Pazar günü sandığı kuracağız. 23 Mart'ta o sandık oraya kurulmasın diye her şeyi yapıyorlar. Biraz sonra da şunu yapacaklar; troll ordularıyla yalan ve iftiraları yayacaklar. Besledikleri havuz medyasıyla karalama yapacaklar. Bugün de bunu yapacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun üzerine tek bir leke yapıştıramayacaklar. İmamoğlu partinin cumhurbaşkanı adayı olacak ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak."
"BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"
Çelik şöyle dedi:
"Demokrasiye darbe yapılıyor. Bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Vatan Caddesi'ndeyiz, Genel Başkanımız da buraya gelecek. Buradayız. Kolluk güçleri bu suça alet ediliyor. Bu sabah İstanbul Valisi Davut Gül'u aradım ve bunun bir darbe girişimi olduğunu söyledim. Bu bir darbe girişimidir. Hiçbir kolluk kuvveti, hiçbir bürokrat bu suçu işlememeli."
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