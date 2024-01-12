Bakan Şimşek'ten yılsonu cari açık tahmini
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan cari denge verisini değerlendirerek "2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme Kasım ayında da devam ettiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, Mayıs'a göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açığın altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.
2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendirdiklerini ifade eden Şimşek, "Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir.
Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 12, 2024
Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir.
2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar…
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