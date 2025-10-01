Bakan Uraloğlu açıkladı: Korsan taşımacılığa artırımlı ceza yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle korsan taşımacılık ve fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesine yönelik artırımlı ceza uygulamasına geçildiğini paylaştı.

RESMİ GAZETE'DEN DUYURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle taşımacılık faaliyetlerinde yetki belgesi, sözleşmeli taşıt kullanımı, idari para cezaları ve yabancı plakalı taşıtlara kadar çeşitli konularda düzenlemeler yapıldığı görüldü.

Yönetmelikle sektörde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak değişiklikler yapıldığını söyleyen Uraloğlu şöyle konuştu:

"Korsan taşımacılığın önlenmesi ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılığın sağlanması ile denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması amacıyla kabahatte ısrar eden taşımacılara uygulanacak cezaların artırımlı bir şekilde uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı."

YABANCI PLAKALI ARAÇLA TAŞIMA

Yabancı plakalı taşıtlarla yapılan taşıma faaliyetlerine ilişkin de düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalarda caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor. Ülkemiz sınırları içinde iki nokta arası taşıma yapmaları, uluslararası ikili ve çok taraflı kara yolu taşıma anlaşmalarına veya protokollerine uymamaları, taşıma yetkisi, özel izin belgesi veya bakanlıktan alınmış izni olmadan taşıma yapmaları, almış oldukları yetki, belge veya izne uygun faaliyette bulunmamaları, eksik, yanlış, yanıltıcı veya usulsüz belge kullanarak taşıma yapmaları halinde kabahatin durumuna göre idari para cezaları belirlenmiştir."