Bakan Uraloğlu resmen duyurdu: Köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu!

AKP hükümeti, yeni yıl öncesinde birçok kalemde zam için hazırlık yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında otoyol ücretlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

OTOYOLLARDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI GÜNDEMDE

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollara yapılması planlanan artışa ilişkin olarak, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollarda yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmişti.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA SÖZLEŞMELER İNCELENECEK

Kamu-özel işbirliği modeliyle işletilen köprü ve otoyollarla ilgili sürece de değinen Uraloğlu, bu alanlarda yapılacak zamların sözleşmelere göre şekilleneceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Diğer otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir ona bakacağız" dedi.

Açıklamalar, 2026 yılına girerken otoyol ve köprü ücretlerinde kapsamlı artışların gündeme gelebileceğine işaret etti.