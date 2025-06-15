Bakan Uraloğlu tarih verdi: Boğaz geçiş ücretlerine zam geliyor

Uraloğlu, açıklamasında, söz konusu değerin güncellemesinin, 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirtti.

Uraloğlu, "Boğazlarımızdan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan 'Altın Frank' değerini 1 Temmuz 2025 itibarıyla güncelliyoruz" dedi.

Uraloğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ücretleri %15 artırarak 5.83 dolara yükseltiyoruz.

Bu yılki artış ile birlikte 2022 öncesine göre geçiş ücretini 7.2 kat yükseltmiş olacağız.

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından, söz konusu ücretlere tabii 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi ile toplam 227,4 milyon dolar tahsil gerçekleştirdik."