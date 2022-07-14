Bakan Varank'ın akaryakıt satışlarını karşılaştırdığı paylaşımı tepkilere neden oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından 2021 ve 2022 yılına ilişkin akaryakıt satışlarına ait verileri paylaştı. Varank paylaşımında satış oranlarından başka hiçbir bilgiye yer vermezken, yurttaşlar pandemi dönemindeki ksıtlamaların ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamların paylaşımda yer almamasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:38
Bakan Varank'ın akaryakıt satışlarını karşılaştırdığı paylaşımı tepkilere neden oldu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yurttaşların eleştirilerine maruz kaldı.

Varank yaptığı paylaşımda 2021 ve 2022 yıllarındaki akaryakıt türleirnin satış oranlarını paylaşarak 1 yıl içerisinde yaşanan artışı gözler önüne serdi.

Bakanın karşılaştırma yaptığı paylaşım ise şöyle:

"2021 (ilk dört ay) satılan benzin: 926 bin m3

2022 (ilk dört ay) satılan benzin: 1,2 milyon m3

2021 satılan motorin: 8,74 milyon m3

2022 satılan motorin: 8,98 milyon m3

2021 fuel oil: 8,900 ton

2022 fuel oil: 17,000 ton

2021 otogaz: 848 bin ton

2022 otogaz: 876 bin ton"

YURTTAŞ FARKLI AÇIDAN BAKTI, VARANK KENDİ KAZDIĞI KUYUYA DÜŞTÜ

Fakat tweete gelen tepkiler Varank'ın baktığı açıdan çok daha farklıydı.

Yurttaşlar, bakanın paylaşımında görülen artışın 2021 yılında Covid-19 kısıtlamalarının olması ile ilgili olduğunu, bu sebeple verilerin adil olmadığını dile getirdi.

Diğer bir yandan ise verilerde 1 yıl içerisinde akaryakıta gelen zamlarla ilgili bir bilgi olmaması da tepki çekti. Bir yurttaş bakanın paylaşımını yanıtlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Sayın bakan kendine ve hükümetine birazcık güvenin varsa bu tarihlerdeki fiyatları da açıklasana."

İŞTE YURTTAŞIN BAKAN VARANK'A GÖSTERDİĞİ TEPKİLERDEN BAZILARI

 

 


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