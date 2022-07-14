Bakan Varank'ın akaryakıt satışlarını karşılaştırdığı paylaşımı tepkilere neden oldu

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yurttaşların eleştirilerine maruz kaldı.

Varank yaptığı paylaşımda 2021 ve 2022 yıllarındaki akaryakıt türleirnin satış oranlarını paylaşarak 1 yıl içerisinde yaşanan artışı gözler önüne serdi.

Bakanın karşılaştırma yaptığı paylaşım ise şöyle:

"2021 (ilk dört ay) satılan benzin: 926 bin m3

2022 (ilk dört ay) satılan benzin: 1,2 milyon m3

2021 satılan motorin: 8,74 milyon m3

2022 satılan motorin: 8,98 milyon m3

2021 fuel oil: 8,900 ton

2022 fuel oil: 17,000 ton

2021 otogaz: 848 bin ton

2022 otogaz: 876 bin ton"

2021 (ilk dört ay) satılan benzin: 926 bin m3

2022 (ilk dört ay) satılan benzin: 1,2 milyon m3



2021 satılan motorin: 8,74 milyon m3

2022 satılan motorin: 8,98 milyon m3



2021 fuel oil: 8,900 ton

2022 fuel oil: 17,000 ton



2021 otogaz: 848 bin ton

2022 otogaz: 876 bin ton — Mustafa Varank (@varank) July 14, 2022

YURTTAŞ FARKLI AÇIDAN BAKTI, VARANK KENDİ KAZDIĞI KUYUYA DÜŞTÜ

Fakat tweete gelen tepkiler Varank'ın baktığı açıdan çok daha farklıydı.

Yurttaşlar, bakanın paylaşımında görülen artışın 2021 yılında Covid-19 kısıtlamalarının olması ile ilgili olduğunu, bu sebeple verilerin adil olmadığını dile getirdi.

Diğer bir yandan ise verilerde 1 yıl içerisinde akaryakıta gelen zamlarla ilgili bir bilgi olmaması da tepki çekti. Bir yurttaş bakanın paylaşımını yanıtlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Sayın bakan kendine ve hükümetine birazcık güvenin varsa bu tarihlerdeki fiyatları da açıklasana."

İŞTE YURTTAŞIN BAKAN VARANK'A GÖSTERDİĞİ TEPKİLERDEN BAZILARI