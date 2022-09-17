Bakan Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu için aralık ayını işaret etti. Bakan Bilgin, konuşmasında asgari ücrete de değindi.
Kırşehir’de Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 35’inci Ahilik Haftası programına, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.
ASGARİ ÜCRET VE EYT MESAJI
Etkinlikte yaptığı konuşmada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Bakan Bilgin, aralık ayını işaret etti.
Bilgi, şu ifadeleri kullandı:
- Pandemi sürecinde dünyada en çok ekonomisini güçlendiren ülke konumundayız. Türkiye ‘yola devam’ dedi. Esnafların kredi sorunları var. Bunları adım adım çözerek yola devam ediyoruz. Emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımız, işçilerimiz ve emekçilerimizin her türlü sorunlarını çözeceğiz.
- Bu sene asgari ücrette yüzde 85 artış yaptık. Yine aralık sonunda belirlenecek yeni asgari ücrette de emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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