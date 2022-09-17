Bakan Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için tarih verdi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 20:48

Kırşehir’de Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 35’inci Ahilik Haftası programına, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ASGARİ ÜCRET VE EYT MESAJI

Etkinlikte yaptığı konuşmada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna değinen Bakan Bilgin, aralık ayını işaret etti.

Bilgi, şu ifadeleri kullandı: