Bakan Vedat Bilgin: 'Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobil var'

05 Temmuz 2022 Salı, 14:02

'İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren doğunun yükselişi içerisinde yükselen ülkelerden birisi olduğunu iddia etti.

"Türkiye’nin diğer ülkelerden farklılıkları var. Birisi, imparatorluk geleneğine sahip" diyen Bilgin, "Gelenek boşuna yaşanmış bir şey değildir. Oradan elde ettiğimiz olağanüstü bir birikim var. İkincisi Türkiye tarihsel olarak sahip olduğu mirası Anadolu coğrafyası üzerinde temsil ediyor. Burası Akdeniz’in merkezinde olan, dünya ticaret yollarının tarihsel olarak merkezinde olan bir yer. Bugün de dünya enerji yollarının merkezinde olan bir yer" diye konuştu.

'MİLLİ GELİR 10 BİN DOLARI GEÇTİ'

Bütün bu nedenlerin Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırdığının altını çizen Bilgin, 2000’li yıllarda 300 dolar olan kişi başına milli gelirin şu anda 10 bin doları geçtiğini söyledi.

'HER AİLENİN KAPISINDA OTOMOBİL VAR, ÇOCUKLARI OKUYOR'

'Türkiye’nin zincirlerini kırdığını ve kalkındığını' iddia eden Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

“Bizim rakamlarımıza bakmayın, OECD rakamlarına bakın. Türkiye 2000’de neydi? Sanayide hangi ürünleri üretiyordu, savunma sanayinde neler vardı? NATO’nun verdiği işe yaramaz, eskimiş üstelik hibe altında verip sonradan para istediği silahların dışında neyi vardı? Baktığınız zaman Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın. Türkiye’de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailelerin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz.”

"BİZ SOSYAL BİR DEVLETİZ"

Gelişmiş ülkelerin en büyük problemin yalnızca enflasyon artışı olmadığını hızlı şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi olduğunun altını çizen Bilgin, “Dünyanın yaşadığı bu küresel kriz bizi fevkalade etkiliyor. Bizim dövize ihtiyacımız var. Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki bir dalgalanma bizim ekonomimizde sarsıcı etki yapıyor. İkinci kaynağı da enerji” açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, son bir haftadır rakamların açıklandığını hatırlatarak, “Burada yapılacak en önemli şey enflasyonu tahribatını çalışanlarımıza ve emekçilerimize hissettirmemek. Bu tahribatı koruyacak tedbirler almak. Biz sosyal bir devletiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Diğer yapmaya çalışacağımız iş fevkalade bir iş. Türk ekonomisi büyüdükçe istihdam oluşturma potansiyeli olan bir ülke” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, SEFALET ENDEKSİ'NDE ZİRVEYE OYNUYOR

İşsizlik, enflasyon, faiz ve milli gelir gibi ekonomik göstergelerin esas alınarak hesaplandığı Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye 156 ülke içinde 21. sırada yer aldı.

Sefalet sıralamasında Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ise ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de ekonomik veriler bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin gerisinde.

KİŞİ BAŞINA GELİRDE 78’İNCİ

Türkiye’de kişi başına milli gelir de dolar bazında 2014’ten bu yana düzenli olarak düşme eğiliminde. Son 8 yılda Türkiye’nin hem GSYH hem de kişi başına gelir sıralamasındaki düşüşü son derecede dikkat çekici

Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) Cumhuriyet tarihinde ilk kez 7 yıl üst üste düşüş gösterdi. Kişi başına gelirde 2015’te 66’ıncı sıradayken 2021’de 78’inciliğe kadar geriledi.