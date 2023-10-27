Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: 44 ilaç 'Bedeli ödenecek ilaçlar listesine' alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne eklendiğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne eklendiğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne alındı. Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375’e çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.
Bakan Işıkhan'ın paylaştığı görsele göre listeye alınan ilaçlardan bazıları şöyle; 9 kanser, 2 diyabet, 4 alerjik rinit ve astım, 3 sindirim sistemi, 1 metabolik hastalık, 1 hipertansiyon, 1 multiple skleroz, 6 kalp damar hastalıkları ilacı.
Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 27, 2023
Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine” alındı.
Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8375’e çıkardık.… pic.twitter.com/meQNDxkWRW
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