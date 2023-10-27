Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: 44 ilaç 'Bedeli ödenecek ilaçlar listesine' alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne eklendiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:47
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: 44 ilaç 'Bedeli ödenecek ilaçlar listesine' alındı
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne eklendiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç 'bedeli ödenecek ilaçlar listesi'ne alındı. Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8 bin 375’e çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı görsele göre listeye alınan ilaçlardan bazıları şöyle; 9 kanser, 2 diyabet, 4 alerjik rinit ve astım, 3 sindirim sistemi, 1 metabolik hastalık, 1 hipertansiyon, 1 multiple skleroz, 6 kalp damar hastalıkları ilacı.

 

 


Bakanı Vedat Işıkhan ilaç bedeli ödenecek ilaçlar

İlgili Haberler

Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken 'ekonomi' değerlendirmesi: Kolay yıkılacak bir yapı değil!

Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken 'ekonomi' değerlendirmesi: Kolay yıkılacak bir yapı değil!
Bakan Işıkhan'dan bir garip 'asgari ücret' iddiası: Rakamlar öyle söylemiyor!

Bakan Işıkhan'dan bir garip 'asgari ücret' iddiası: Rakamlar öyle söylemiyor!
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret zammı mesajı

Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret zammı mesajı

En Çok Okunan Haberler