Bakan Işıkhan'dan bir garip 'asgari ücret' iddiası: Rakamlar öyle söylemiyor!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:13

Güncelleme: 22.10.2023 - 14:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iktidara yakınlığıyla bilinen işçi konfederasyonu HAK-İŞ tarafından düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Çalışma Hayatı Sempozyumu"nda konuştu.

Politikaları oluştururken "çalışma hayatının tüm aktörleri gibi HAK-İŞ'in de görüşlerinden yararlandıklarını belirten Işıkhan, bu birlik ve beraberliğin gelecek dönem daha da güçleneceğini" ifade etti.

Işıkhan şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın derinden etkilendiği küresel bir salgına, ülkemizin birçok bölgesinde aynı anda mücadele vermek durumunda kaldığımız yangınlara, hepsinden de önemlisi 11 ilimizi bir gecede yerle bir eden dünyanın en büyük kara depremlerine rağmen, hala istikrarla büyümeye, üretmeye devam ediyoruz. Bir taraftan maddi kayıplarımızı telafi ediyor, yaralarımızı sarıyoruz, bir taraftan da küresel finansal krizlere, savaşlara, kur-enflasyon oyunlarına rağmen güçlü ekonomik altyapımız sayesinde emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan orta vadeli programımız ile 12. Kalkınma Planımız ve enflasyonla mücadele yol haritamız, sadece mevcut sorunlara çözüm olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomideki istikrarlı büyümeye de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

Bakanlık olarak işçileri korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini iddia eden Işıkhan, "bu kapsamda tüm tarafların ortak mutabakatıyla, asgari ücreti enflasyon karşısında emekçinin hakkını koruyacak bir seviyeye çektiklerini" ileri sürdü.

RAKAMLAR ÖYLE DEMİYOR!

Bakan Vedat Işıkhan, hükümetin işçilerin ücretleriyle ilgili politikalarında "emekçilerin haklarını koruyacak seviye"yi gözettiklerini iddia etse de gerçek durum Işıkhan'ı doğrulamaktan uzak bir tabloyu gösteriyor. Zira temmuzda emekçiye yapılan zam oranları üç ayda yüzde 25.1’i bulan enflasyon karşısında eridi. Memurun enflasyon farkı ise şimdiden yüzde 18.04'ü buldu. Fiyat artışları da kamu işçisine bu yılın ikinci yarısında verilen zam oranını aştı.