Bakanlığa bağlı bankada tazminat skandalı: Bir yıllık müdüre 144 bin dolar tazminat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Emlak Katılım Bankası’nda sadece 14 ay genel müdürlük yapan Deniz Aksu’ya 144 bin dolar tazminat ödendi. Sayıştay, bu ödemeyi hukuka aykırı bularak geri alınması gerektiğine karar verdi.

SAYIŞTAY RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TAZMİNAT ÖDEMESİ

Gazeteci Veli Toprak’ın haberine göre, 2018-2019 döneminde 14 ay genel müdürlük yapan Deniz Aksu’ya 144 bin dolar (güncel kurla yaklaşık 5,8 milyon TL) tazminat ödendi. Sayıştay, bu ödemenin haksız olduğunu belirtti ve paranın geri alınmasını istedi.

TAZMİNAT GERİ ALINMADI BANKA YÖNETİMİ ANLAŞMA YAPTI

Ancak geçen altı yıl içinde tazminat iadesi yapılmadı. CHP Burdur Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu üyesi İzzet Akbulut konuyu Meclis gündemine taşıdı. Banka yönetimi ise Aksu ile dava açmamak üzere karşılıklı anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Yanıtta, “Taraflar arasında ikale/makul yarar bedeli ve benzeri hususlar hakkında dava açılmayacağı yazılı olarak teyit edilmiştir” ifadesine yer verildi.

'14 AYLIK HİZMETE YÜKSEK TAZMİNAT'

Akbulut, duruma tepki göstererek, “Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kurumunda 14 aylık hizmete 5 milyon 750 bin TL tazminat verildiğini göremezsiniz” dedi.

EMLAK KATILIM BANKASI'NIN KAMU KİMLİĞİ VE TARİHÇESİ

Emlak Katılım Bankası, yüzde 99,99 devlet sermayesiyle faaliyet gösteren kamu bankasıdır. Banka, 4603 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş, kamu sermayeli ve devlet denetimindeki katılım bankası olarak tanımlanmaktadır.

1926’da “Emlak ve Eytam Bankası” adıyla kurulan banka, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını taşır. Cumhuriyet’in imarı, inşaat projelerine destek ve yetim haklarının korunması amacıyla faaliyete geçen kurum, yıllar içinde isim değişiklikleri yaşadı. Bir süre “Türkiye Emlak Kredi Bankası” ve “Türkiye Emlak Bankası” olarak hizmet verdi. 2018’de katılım bankasına dönüştürülerek 2019’da “Emlak Katılım Bankası” adıyla faaliyet izni aldı.