Bakanlık açıkladı: Dış ticaret açığı belli oldu!

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 0,9 azalışla 21 milyar 795 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalışla 25 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 16,7 azalarak 4 milyar 197 milyon dolara indi.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat yüzde 4,3 artışla 178 milyar 112 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artışla 238 milyar 183 milyon dolar oldu.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Ağustos ayında aylık dış ticaret verileri:

İhracat yüzde 0,9 azalarak 21 milyar 795 milyon dolar,

İthalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 963 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi yüzde 2,5 azalarak 47 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret:

İhracat yüzde 4,3 artışla 178 milyar 112 milyon dolar,

İthalat yüzde 5,6 artışla 238 milyar 183 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi yüzde 5,1 artışla 416 milyar 295 milyon dolar oldu.

Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,4 puan artarak yüzde 83,9 olarak kaydedildi. Enerji hariç tutulduğunda oran yüzde 97,1, enerji ve altın hariç tutulduğunda ise yüzde 101,8 olarak gerçekleşti.

En fazla dış ticaret yapılan ülkeler:

İhracatta ilk üç ülke Almanya (1 milyar 776 milyon dolar), ABD (1 milyar 276 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 155 milyon dolar) oldu. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 46,2 olarak gerçekleşti.

İthalatta ilk üç ülke Çin (3 milyar 903 milyon dolar), Rusya (3 milyar 291 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 260 milyon dolar) oldu. İlk 10 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 59,4 olarak kaydedildi.

Ülke gruplarına göre dış ticaret:

İhracatta Avrupa Birliği (AB-27) 9 milyar 84 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri 3 milyar 833 milyon dolar, Diğer Avrupa Ülkeleri 3 milyar 187 milyon dolar ile öne çıktı.

İthalatta Avrupa Birliği (AB-27) 8 milyar 148 milyon dolar, Asya Ülkeleri 7 milyar 547 milyon dolar, Diğer Avrupa Ülkeleri 4 milyar 984 milyon dolar ile ilk sırayı aldı.

Geniş Ekonomik Gruplara (BEC) göre ihracat ve ithalat:

İhracatta en yüksek pay 11 milyar 58 milyon dolarla Hammadde (Ara malları) grubunda (yüzde 3,4 azalış), ardından Tüketim Malları 7 milyar 225 milyon dolar (yüzde 4,3 azalış) ve Yatırım (Sermaye) Malları 3 milyar 53 milyon dolar (yüzde 11,2 artış) olarak sıralandı.

İthalatta en yüksek pay 17 milyar 741 milyon dolarla Hammadde (Ara malları) grubunda (yüzde 5,8 azalış), ardından Yatırım (Sermaye) Malları 4 milyar 285 milyon dolar (yüzde 2,9 artış) ve Tüketim Malları 3 milyar 866 milyon dolar (yüzde 3,4 azalış) geldi.

Sektörel dağılım: