Bakanlık açıkladı: Elektriğe kısıtlama geliyor
Enerji Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışındaki kesinti nedeniyle, yüksek tüketimli sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinde doğalgazın yanı sıra elektrik tüketiminde de kısıtlamalar yapılacağını duyurdu.
Türkiye'nin başlıca doğalgaz tedarikçilerinden İran, arıza bildirerek gaz tüketiminin tarihi zirvelere yakın seyrettiği bir dönemde Türkiye'ye gaz akışını keserken, doğalgaz santrallerine gaz sevkiyatı %40 azaltıldı.
BOTAŞ AÇIKLAMIŞTI
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 10 gün süre ile Türkiye'ye doğalgaz akışının yapılamayacağına işaret edilmişti.
Açıklamada, kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olacak şekilde doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı belirtilmişti.
Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları ise, sanayi üreticilerinin elektrik tüketimini azaltması için de adım atılabileceğini ifade etmişti.
KISITLAMAYA GİDİLECEK
Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, doğalgazın yanı sıra, doğalgaza bağlı olarak elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidileceği belirtildi.
Açıklamada, "Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır" denildi.
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