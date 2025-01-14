Bakanlık açıkladı: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artırıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı. Haksız rekabette cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla cezalarda üst sınırlar artırıldı.

Bakanlık açıkladı: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artırıldı
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:22

Ticaret Bakanlığı'ndan geçen yıl çıkarılan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, haksız rekabette cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon liraya ve stokçuluğun ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Bir takvim yılında üç defa stokçuluk cezası alanların işyerlerinin 6 güne kadar kapatılabilmesine imkân tanındı.


Etiketler: #Ticaret Bakanlığı #fahiş fiyat #stokçuluk

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