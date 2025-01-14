Bakanlık açıkladı: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezaları artırıldı
Ticaret Bakanlığı'ndan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı. Haksız rekabette cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla cezalarda üst sınırlar artırıldı.
Ticaret Bakanlığı'ndan geçen yıl çıkarılan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, haksız rekabette cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon liraya ve stokçuluğun ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Bir takvim yılında üç defa stokçuluk cezası alanların işyerlerinin 6 güne kadar kapatılabilmesine imkân tanındı.
Etiketler: #Ticaret Bakanlığı #fahiş fiyat #stokçuluk
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- CHP'li başkandan ilk açıklama!