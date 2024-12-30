Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurttaşa boykot çağrısına tepki: Fahiş fiyatların sorumlusu iktidar

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

Asgari ücret yurttaşın cebine girmeden erimeye başladı. 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından bunu fırsat bilen bazı işletmeler ürünlere fahiş fiyat uygulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise önceki gün yurttaşa fahiş fiyatlara karşı boykot yapma çağrısında bulundu. Çağrı “Eti mi sütü mü, akaryakıtı mı hangisini boykot edelim” sözleriyle eleştirilirken ekonomistlerden, “Fiyatların denetiminden hükümet sorumlu” yorumu geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Serbest piyasa ekonomisini başıbozukluk olarak algılayan ve bunu alabildiğine istismar eden bir kesim var. Satılmayan ürünün, kullanılmayan hizmetin, alıcısı olmayan mamulün fiyatının bir önemi de kalmayacaktır” sözlerini değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Boykot yapın” çağrısının bir karşılığı bulunmadığını belirtti. Kozanoğlu, şunları söyledi:

“Yurttaş zaten bu ürünleri almıyor veya alamıyor. Uzun süredir ülkede “satıcılar enflasyonu” denilen, maliyet artışlarının çok ötesinde fiyat artışları gözlendiğini, bunun çözümünün fiyat kontrolleri olduğunu dile getiriyoruz. Çocuğunuzun yurt, servis ücretlerine aşırı zamlar gelmişse veya su ve elektrik faturalarınız çok artmışsa boykot edeyim diyemezsiniz. Enflasyonu düşürmenin yolu asgari ücret zamlarını sınırlamak değil, fiyat kontrollerini ve denetimlerini uygulamaktır.”

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise Erdoğan’ın boykot çağrısına, “Bir ülkede hayat pahalılığı varsa sorumlusu ülkeyi yöneten siyasi iktidardır” diyerek tepki gösterdi. İktidarın enflasyonun sebebi olarak ücretleri göstermesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, “Bugün Türkiye’de hayat pahalılığının, enflasyonun nedeni ücretler değil iktidarın uyguladığı sermaye yanlısı ekonomik programdır. Yetki kimdeyse sorumluluk da ondadır, dolayısıyla bu tabloyu değiştirecek adımları atma yetkisi ve sorumluluğu cumhurbaşkanındadır. Ciddiyete davet ediyoruz.” dedi.

YURTTAŞ OTOYOL YESİN

Çerkezoğlu ayrıca, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin asgari ücretin yetersiz olduğuna ancak AKP’nin otoyollardan havaalanlarına yatırımlar yaptığına ilişkin açıklamalarına ise şöyle yanıt verdi:

“Zeybekci’nin bu açıklaması adeta bir itiraftır. Bu itirafın ardından derhal harekete geçilmelidir. Asgari ücretin güncellenmesi için zaman vardır”