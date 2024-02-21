Bakanlık açıkladı! Kimler faizsiz konut kredisi alabilir?

Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:48

Güncelleme: 21.02.2024 - 14:48

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Sosyal Yardım Programları duyuruldu.

Bakanlık sitesinde, yardımlardan faydalanabilmek için kriterler ve ödeme tutarları açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı faizsiz ev kredisinin kimlerin alabileceğinin ayrıntılarını da paylaştı.

İşte kriterler ve ödeme tutarları:

Türkiye aile destek programı

Kimler faydalanabilir: İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşe aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5 bin 667 lira 37 kuruş) az olan haneler.

Ödeme: Hane başına aylık geliri;

* 450 TL ve altına: 1.250 TL,

* 450 TL – 911,15 TL arası: 1.100 TL,

* 911,15 TL – 1.372,30 TL arası: 950 TL,

* 1.372,30 – 5.667,37 TL arası: 850 TL ödeme yapılacak.

Ödeme dönemi: 1 yıl süreyle aylık.

Asker çocuğu yardımı

Kimler faydalanabilir: Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar.

Ödeme: 350 TL

Ödeme dönemi: 2 ayda 1.

Öksüz ve yetim yardımı

Kimler faydalanabilir: Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi çocuklar faydalanabilmektedir.

Ödeme: 600 TL

Ödeme dönemi: 2 ayda 1.

Doğum yardımı

Kimler faydalanabilir: 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri.

Ödeme:

* 1. çocuk için: 300 TL

* 2. çocuk için: 400 TL

* 3. ve sonraki çocuklar için: 600 TL

Ödeme dönemi: Tek seferlik.

Vefat yardımı

Kimler faydalanabilir: Belediyelerden her haft aalınan vefat listeleri çerçevesinde Bütünleşik Sistemde kayıtlı ve sosyal yardım alan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılır. Belediyeler tarafından liste gönderilmesini beklemeksizin vefat eden kişinin bir yakını tarafından da “Ölüm Belgesi” sunulmak şarkıyla yardım başvuru süreci başlatılmabilmektedir.

Ödeme: 2.423,73 TL

Ödeme dönemi: Tek seferlik.

Yaşlı aylığı

Kimler faydalanabilir: Kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlar.

Ödeme: 3.504,84

Ödeme dönemi: Aylık.

Engelli aylığı

Kimler faydalanabilir: Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) olan %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar.

Ödeme: 2024 dönemi için;

* %40-%69 arası: 2.797,80

* %70 ve üzeri: 4.196,70

Ödeme dönemi: Aylık.

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut desteği

Kimler faydalanabilir: Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlar.

Ödeme: 500.000 TL

Ödeme dönemi: Ev alımlarında tek seferde, ev yapımlarında ise üç dilim halinde.

Afet – Acil durum yardımları

Kimler faydalanabilir: 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler.

Ev eşyası zarar yardımları: Afet ve acil durum halinden etkilenen, ev eşyası zarar gören hanelere yardımı kapsamaktadır.

Ödeme: İhtiyaca göre;

* Ev eşyası, Yangın, sel, deprem, kar, heyelan, kaya düşmesi, teknolojik ve insan kaynaklı vb. felaketler nedeniyle hanesine zarar görenlere ev eşyası zararı yardımı kapsamında 50.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

* Ev onarımlarında: 75.000 TL

* Prefabrik ev yapımlarda: 150.000 TL

* Betonarme ev yapımları/alımlarında: 200.000 TL

Ödeme dönemi: Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmekte.

Barınma yardımları

Kimler faydalanabilir: 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler.

Ödeme: İhtiyaca göre;

* Basit ev onarımlarında: 35.000 TL

* Orta düzey ev onarımlarında: 70.000 TL

* Kapsamlı ev onarımlarında: 100.000 TL

* Prefabrik ev yapımlarda: 300.000 TL

* Betonarme ev yapımları/alımlarında: 500.000 TL

Ödeme dönemi: Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılıp 6 ay içerisinde harcanması gerekmek, Kapsamlı ev onarımı ve yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmekte.