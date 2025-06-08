Bakanlık düğmeye bastı: Beyan etmeyenlere denetim yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda, 1725 kişinin halka açık şirketlerden elde ettikleri ve beyan sınırını aşan toplam 3,6 milyar lira tutarındaki kar payı gelirini beyan etmediği ortaya çıktı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halka açık şirketlerden elde edilen temettülere yönelik kapsamlı bir denetim yürüttü.

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan bu çalışmada, söz konusu şirketlerin gerçekleştirdiği temettü ödemeleri detaylı bir şekilde incelendi.

DETAYLI ANALİZ YAPILDI

Gelir İdaresi, mükelleflerin verdikleri beyannameler ile şirketlerden temin edilen verileri karşılaştırarak, hisse sahibi bireylere yapılan kar payı ödemelerini analiz etti. Yapılan değerlendirmelerde, bu ödemelere ilişkin önceden uygulanan gelir vergisi kesintileri dikkate alınarak brüt kar payı tutarları belirlendi.

Gelir Vergisi Kanunu gereğince gerçek kişilerin elde ettiği temettü gelirlerinin yarısı gelir vergisinden muaf tutulduğu için, kalan gelirlerin yıllık beyan sınırını aşıp aşmadığı kontrol edildi.

1725 KİŞİ VERGİ BEYANI YAPMADI

Analiz sonucunda, üç yıl içinde istisna uygulandıktan sonra kalan kar payı gelirleri beyan sınırını geçtiği halde yıllık beyanname vermeyen 1725 kişi tespit edildi.

Bu kişilerin toplamda 3,6 milyar liralık kar payını beyan etmediği ve yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği saptandı. Gelir vergisi beyannamesi vermeyen bu mükellefler ilgili vergi dairelerine bildirildi.

HEDEF DAHA 'ADİL' VERGİ SİSTEMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi’nin teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanarak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefleri tespit etmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin 'daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir' olmasını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.