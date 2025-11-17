Bakanlık düğmeye bastı: Maaşı o tutarın üzerinde olanlara tebligat yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yaptığı bilgilendirmede, yüksek ücretli çalışanlar için 7 Nisan itibarıyla dolan beyanname süresini bir kez daha hatırlatmış ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefleri yaptırımlar konusunda uyarmıştı.

2025 yılına ilişkin paylaşılan listede, bir önceki yıl toplamda 3 milyon TL ve üzerinde maaş geliri elde ettiği halde beyanname vermediği tespit edilen binlerce kişi için “vergi ziyaı” cezası uygulanacağı duyuruldu. Bu kişilerin, adreslerine tebligat gitmeden başvurmaları halinde pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceği belirtilirken, Gelir İdaresi Başkanlığı yılın son günlerinde tebligat süreçlerini hızlandırdı.

EVLERE TEBLİGAT G ÖNDER İLECEK

Uygulama, 2024 yılı içinde aylık geliri 250 bin TL’nin üzerinde olan tüm mükellefleri kapsarken, tebligat gönderilenlerin 7 Nisan sonrasında yapmadıkları her ödeme için aylık yüzde 4,5 oranında vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Buna karşılık, henüz tebligat almayan mükelleflerin, ikamet ettikleri ilçedeki vergi dairesine yazılı dilekçeyle başvurmaları halinde ceza ödeme yükümlülüğü bulunmayacak.

Online işlem yapmak isteyenler ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden “pişmanlık” seçeneğini işaretleyerek yeni başvuru yapabilecek.