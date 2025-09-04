Bakanlık düğmeye bastı: Okul alışverişinde fahiş fiyat denetimleri başladı

2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünlerine yönelik ülke genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bakanlık, 29 ağustos - 2 eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kontroller yaptı.

722 BİN ÜRÜN İNCELENDİ, MİLYONLARCA LİRA CEZA

Sadece kırtasiye reyonlarını kapsayan denetimlerde 5050 market kontrol edildi. Bu süreçte 722 bin 528 ürün incelendi, 4816 ihlal belirlendi. Toplamda 15 milyon 241 bin 124 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca 990 firma hakkında haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı.

EN ÇOK DENETİM İSTANBUL’DA

İşletme denetimlerinde ilk sırada 1414 işletme ile İstanbul yer aldı. Onu 635 işletme ile Ankara, 320 işletme ile Antalya izledi. Ürün kontrollerinde ise başı Ankara çekti. Başkentte 332 bin 104 ürün denetlenirken, İstanbul’da 216 bin 848, Antalya’da ise 31 bin 280 ürün kontrol edildi.

İHLAL VE CEZALARDA İLK SIRADA İSTANBUL

En fazla ihlal İstanbul’da kaydedildi. Şehirde 2174 ihlal belirlenirken, Ankara’da 1820, İzmir’de ise 65 ihlal tespit edildi. Para cezalarının dağılımı şöyle oldu:

İstanbul: 6 milyon 882 bin 884 TL

6 milyon 882 bin 884 TL Ankara: 5 milyon 762 bin 120 TL

5 milyon 762 bin 120 TL İzmir: 205 bin 790 TL

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINDA ANKARA ÖNDE

Haksız fiyat artışı şüphesiyle en çok firma hakkında işlem Ankara’da başlatıldı. Kentte 531 firma için süreç yürütülürken, İstanbul’da 155, İzmir’de ise 45 firma hakkında işlem yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.