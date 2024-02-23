Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere sağlanan tarımsal destek ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığı bildirildi.
Bakanlık, toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 milyon 877 bin 104 TL sertifikalı fidan kullanım desteği, 13 milyon 838 bin 744 TL kırsal kalkınma yatırım desteği, 11 milyon 770 bin 500 TL hayvan gen kaynakları desteği ve 413 bin 652 TL sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.
????? Sertifikalı fidan kullanım desteği— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) February 23, 2024
?? Kırsal kalkınma yatırım desteği
?? Hayvan gen kaynakları desteği
?? Sertifikalı tohum kullanım desteği
Toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor.
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/tI02626E4p
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan o isimlere çizik
- '4 ilçe el değiştirebilir'
- Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı
- Said Nursi 'sevdalısı' profesör baskı mı yaptı?
- TKP'den İstanbul kararı
- Dünyanın en pahalı plakası rekor kırdı!
- Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
- 'Niçin desteklediğini ben biliyorum...'
- İmamoğlu'na ilginç teklif
- 'Pazartesi o açılışa gideceğim!'