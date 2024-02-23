Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere sağlanan tarımsal destek ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 22:05
Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığı bildirildi.

Bakanlık, toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 milyon 877 bin 104 TL sertifikalı fidan kullanım desteği, 13 milyon 838 bin 744 TL kırsal kalkınma yatırım desteği, 11 milyon 770 bin 500 TL hayvan gen kaynakları desteği ve 413 bin 652 TL sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere toplamda 50 milyon 900 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.


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