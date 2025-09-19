Bakanlık duyurdu: O meslek grubuna destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti.

DESTEK ÖDEMELERİNİN DETAYLARI

Bakan Yumaklı, "4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan bilgiye göre destek kalemleri şu şekilde dağıtılacak:

Büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği: 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira

2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira Süt desteği: 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira

1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira Bireysel sulama sistemleri desteği: 193 milyon 550 bin 478 lira

193 milyon 550 bin 478 lira Hayvan hastalıkları tazminatı desteği: 161 milyon 282 bin 960 lira

161 milyon 282 bin 960 lira Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 68 milyon 629 bin 193 lira

68 milyon 629 bin 193 lira Büyükbaş hayvancılık (malak) desteği: 15 milyon 41 bin 800 lira

ÖDEMELERİN TAKVİMİ AÇIKLANDI

Büyükbaş hayvancılık buzağı desteği ile süt destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olan çiftçilere bugün saat 18.00’den itibaren yapılacak. Kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olan üreticilerin ödemeleri ise 26 eylül saat 18.00’den sonra hesaplara aktarılacak.