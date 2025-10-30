Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

2025 yılında yapılan düzenlemeye göre, doğum yardımı tutarları güncellenmişti. Yeni uygulamaya göre ailelere ilk çocuk için tek seferlik 5000 TL, ikinci çocuk için aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5000 TL destek veriliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödeme bilgilerini aynı platformlar üzerinden görüntüleyebiliyor.