Bakanlık duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 49 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 17 Şubat Cuma günü çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "49 milyon 411 bin liralık destekleme ödemelerini 17 Şubat Cuma günü çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatında 25 milyon 440 bin 246 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 11 milyon 862 bin 50 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 9 milyon 114 bin 573 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 994 bin 131 lira olarak belirlendi.
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