Bakanlık duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 49 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 17 Şubat Cuma günü çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:02
Bakanlık duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri başladı
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "49 milyon 411 bin liralık destekleme ödemelerini 17 Şubat Cuma günü çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatında 25 milyon 440 bin 246 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 11 milyon 862 bin 50 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 9 milyon 114 bin 573 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 994 bin 131 lira olarak belirlendi.


Tarım tarım ve orman bakanlığı ödeme

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi
Hedef alınan Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama: 'Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım'

Hedef alınan Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama: 'Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım'
Deprem ile birlikte Türkiye’nin tarım ve sanayide dinamosu sayılan 10 ilde ekonomi sarsıldı

Deprem ile birlikte Türkiye’nin tarım ve sanayide dinamosu sayılan 10 ilde ekonomi sarsıldı

En Çok Okunan Haberler