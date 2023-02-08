Deprem ile birlikte Türkiye’nin tarım ve sanayide dinamosu sayılan 10 ilde ekonomi sarsıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 05:23

Binlerce insanın hâlâ göçük altında olduğu, hayatta kalanların bir bardak suya bile erişemediği depremde sarsılan 10 il Türkiye sanayisinin ve tarımsal üretimin dinamolarından. Bölgede çok sayıda fabrika da yıkılmış durumda.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Adana, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır 13.5 milyon ile Türkiye nüfusunun yüzde 16’sını oluşturuyor. Ekonomik büyüklük açısından ise Türkiye ekonomisinin 10’da 1’i. Sanayiden tekstile, çelikten hayvancılığa kadar çok farklı sektörlerde üretimin yapıldığı bölgenin ihracatı 20 milyar doların üzerinde.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş iplik, kumaş, mutfak eşyalarında Türkiye’nin bir numaralı üreticisi. Kent, ihracatçı iller arasında 17. sırada bulunuyor. Gaziantep ise özellikle Ortadoğu ülkelerinin tedarikçisi. Son yıllarda turizmde de atak yapan Gaziantep, Türkiye gastronomi turizminin de başkenti konumunda. İskenderun ve Mersin limanları ise bölgeden mal sevkiyatı ve ithalatın merkezi konumunda. Ancak ilk günden beri limanlardaki yangın söndürülemediği için sevkıyat başlayamadı.

TOPARLANMA ZOR OLACAK

Bölgede faaliyet gösteren iş insanları öncelikle insani yardım ve enkazın kaldırılması, insanların kurtarılması için tüm Türkiye’ye çağrıda bulunuyor. Bölgede kaç fabrikanın çöktüğü bilinmezken, binlerce çalışan da enkaz altında. Bölgede ekonominin toparlanmasının uzun yıllar alacağı da konuşuluyor. İstanbul Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) başkanı ve Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Ahmet Öksüz, “Kahramanmaraş’ta durum çok kötü. Çöken çok fabrika ve hasar alan çok fabrika var. Yaraların sarılması çok zaman alacak” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, “Benim fabrikam da çöktü. Ama burada öncelik insan hayatı. Bir an önce elektrik ve akaryakıt verilsin. Ayakta kalan fabrika alanlarından bakliyatları alıp yemek yapıp vatandaşa dağıtıyoruz. Bir an önce yaralar sarılmalı” ifadelerini kullandı. TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu da yardım çağrısı yaparak “Maraş’ta enkaz başında çok az insan var, onlar da halk ve teçhizat hâlâ yok. Lütfen bunu paylaşın, Maraş’ın çok büyük yardıma ihtiyacı var, burada durum çok vahim lütfen yardım” çağrısı yaptı.

ELBİSTAN YIKILDI, KİMSE YOK

Kahramanmaraş ekonomisinde tarımın da büyük payı var. Tarımının en önemli noktası konumundaki Elbistan ise 7.6’lık depremde adeta haritadan silindi. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ilçedeki durumla ilgili şunları söyledi:

“Arabayla tüm Elbistan’ı dolaştık. Elbistan göçtü. Elimiz ayağımız bağlı, yardım yok. Tüm Elbistan’da sadece bir iki enkazın üstünde kurtarma çalışması var. Artık burada köylünün de kentlinin de evi kalmadı. Kim hayatta kaldı bilmiyoruz. Elektrik, akaryakıt acil ihtiyaç. Burası tarım ve hayvancılığın merkezi. İnsanlar yiyecek bulamazken buradaki hayvanlar da aç susuz.” TOBB Hayvancılık Meclisi Başkan Yardımcısı Yılmaz Arpaç ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve gerekirse bölgedeki hayvancılara yem desteği yapılacağını belirtti. Arpaç, “Kırşehir ve Polatlı’dan birliklerimiz bölgeye et gönderiyor, arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.