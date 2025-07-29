Bakanlık duyurdu: Yumurta satışında büyük değişiklik!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yumurta israfını azaltmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni kurallarla birlikte yumurtalarda etiket ve raf ömrü uygulamaları değişti.

ETİKETLERDE YENİ DÖNEM

Yapılan düzenlemeyle birlikte sofralık yumurtaların ambalajlarında artık “Son Tüketim Tarihi” ifadesi yer almayacak. Bunun yerine tüketiciler, ürün üzerinde “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi”ni görecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu uygulamanın israfı önlemede etkili olacağını belirtti.

RAF ÖMRÜ UZATILDI

Yumurtalarda yapılan değişiklik yalnızca etiketle sınırlı değil. Daha önce üretim tarihinden itibaren 21 gün olan raf ömrü, yeni düzenlemeyle birlikte 28 güne çıkarıldı. Ancak bu sürenin sonunda yumurtaların sadece endüstriyel amaçla kullanılması gerektiği vurgulandı.

YENİ KURALLAR BELLİ OLDU

Tebliğ kapsamında "ekstra taze" olarak satılacak yumurtalara özel şartlar da getirildi. Bu kategoriye giren yumurtaların, yumurtlandığı tarihten itibaren en geç 4 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi zorunlu hale geldi.