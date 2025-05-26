Bakanlık harekete geçti: Maaşı o rakamı aşana tebligat!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılına ait mali denetim çalışmalarında sona yaklaştı.

2024 yılı içinde 3 milyon lirayı aşan maaş geliri elde edenler ya da birden fazla işverenden 230 bin lirayı aşan ücret alanlar için beyanname verme zorunluluğunda son tarih 7 Nisan 2025 olarak duyurulmuştu.

TEBLİGAT BEKLEMEDEN BAŞVURU ŞARTI Bu sürenin sona ermesinin ardından, Gelir İdaresi Başkanlığı mayıs ayı itibarıyla ilgili mükelleflere tebligat göndermeye başladı. Bu yazıların ulaştırılmasının ardından kapsama giren kişiler için, ödemeleri gereken verginin bir katı tutarında ceza uygulanacağı belirtildi.

Ancak, mükellefler söz konusu tebligat ulaşmadan önce Vergi Usul Kanunu’nda yer alan 'pişmanlık' hükümlerinden faydalanabiliyor. Bu imkândan yararlananlar, yalnızca hesaplanan vergiyi ödeyerek ceza ödemekten muaf tutulacak.

PİŞMANLIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Vergi Usul Kanunu uyarınca pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için iki farklı yöntem bulunuyor.

İlk olarak, ikamet edilen ilçedeki vergi dairesine yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunulabilir. İkinci seçenek ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'Hazır Beyan Sistemi' üzerinden 'pişmanlık' seçeneğiyle işlem yapmak.