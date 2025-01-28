Bakanlık harekete geçti: Yangın malzemelerinde fahiş fiyat iddiası!

Yangın malzemelerinde fahiş fiyat iddiaları sonrası denetimler yapıldı. Çok sayıda firma Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

Bakanlık harekete geçti: Yangın malzemelerinde fahiş fiyat iddiası!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:33

Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 yurttaşın hayatını kaybetmesine sebep olan otel yangını sonrası yangın söndürme ekipmanlarında yüksek fiyat artışı yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı, 395 işletmeye ait toplam 5154 ürünü denetledi.

Ticaret Bakanlığı, yangın malzemeleri sektöründeki fahiş fiyat iddiaları üzerine 77 ilde 395 firmada denetim gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda 351 firma, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.


Etiketler: #Yangın #otel yangını #bolu #Ticaret Bakanlığı

İlgili Haberler

Ticaret Bakanlığı: 2024 yılında yapılan denetimlerde 91,6 milyar TL vergi/idari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı: 2024 yılında yapılan denetimlerde 91,6 milyar TL vergi/idari para cezası uygulandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye için 'gümrük vergisi' açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye için 'gümrük vergisi' açıklaması
Ticaret Bakanlığı açıkladı... İstanbul, Hakkari ve Ağrı'da 'uyuşturucu' operasyonu: Toplam 232,5 kilogram ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı açıkladı... İstanbul, Hakkari ve Ağrı'da 'uyuşturucu' operasyonu: Toplam 232,5 kilogram ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler