Bakanlık harekete geçti: Yangın malzemelerinde fahiş fiyat iddiası!
Yangın malzemelerinde fahiş fiyat iddiaları sonrası denetimler yapıldı. Çok sayıda firma Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.
Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 yurttaşın hayatını kaybetmesine sebep olan otel yangını sonrası yangın söndürme ekipmanlarında yüksek fiyat artışı yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı, 395 işletmeye ait toplam 5154 ürünü denetledi.
Ticaret Bakanlığı, yangın malzemeleri sektöründeki fahiş fiyat iddiaları üzerine 77 ilde 395 firmada denetim gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda 351 firma, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.
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