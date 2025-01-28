Bakanlık harekete geçti: Yangın malzemelerinde fahiş fiyat iddiası!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:33

Güncelleme: 28.01.2025 - 15:33

Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 yurttaşın hayatını kaybetmesine sebep olan otel yangını sonrası yangın söndürme ekipmanlarında yüksek fiyat artışı yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı, 395 işletmeye ait toplam 5154 ürünü denetledi.

Ticaret Bakanlığı, yangın malzemeleri sektöründeki fahiş fiyat iddiaları üzerine 77 ilde 395 firmada denetim gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda 351 firma, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.