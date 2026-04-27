Bakanlık kaynakları işaret etti: Temmuz'da köprü ve otoyollara dev zam yolda

Ekonomi yönetimi, köprü, otoyol ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretlerinde yılın ilk yarısı için fiyat artışı öngörmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın enflasyon hedefleri doğrultusunda mevcut tarifelerin haziran sonuna kadar korunacağı ifade ediliyor.

GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

Sözcü'den alınan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, bilet ve geçiş ücretlerine ilişkin olası güncelleme için temmuz ayını işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler yeniden değerlendirilerek fiyatlandırmaya ilişkin yeni bir çerçeve oluşturulması planlanıyor.

MEVCUT TARİFELER DEVAM EDİYOR

Yılbaşında yapılan yüzde 25,49 oranındaki artışın ardından ulaşım ücretlerinde mevcut seviyelerin korunmasına yönelik bir yaklaşım benimsendi.

15 Ocak’taki düzenlemenin ardından Ankara–İstanbul YHT bileti 930 TL seviyesinde uygulanmaya devam ediyor.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde de mevcut tarifeler geçerliliğini sürdürüyor.

Doğalgazda yapılan kademeli tarife değişikliklerine rağmen ulaşım ücretlerine bu tür bir yansımanın yapılmaması hedefleniyor.

Haziran ayı sonuna kadar fiyatlarda yeni bir değişiklik beklenmezken, olası güncellemelerin temmuz ayında yapılacak değerlendirmeler sonrası netleşmesi öngörülüyor.