Bakanlık'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: 250 bin TL faizsiz kredi şartları belli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurmayı planlayan gençlere yönelik destekleri artırdı. “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında faizsiz evlilik kredisi tutarı yükseltilerek yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Destek miktarı, çiftlerin yaş durumuna göre yeniden belirlendi.

YAŞA GÖRE 250 BİN TL’YE KADAR KREDİ

Yapılan düzenlemeye göre, her iki tarafın da 18-25 yaş aralığında olması durumunda genç çiftlere 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanacak.

Taraflardan birinin 26-29 yaş aralığında olması halinde ise destek tutarı 200 bin TL olacak. Böylece kredi miktarı belirlenirken yaş kriteri temel belirleyici unsur haline geldi.

BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ

Faizsiz evlilik kredisi desteğinden yararlanmak isteyenler için belirlenen başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

Başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olmak

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak

Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması

Daha önce bu projeden kredi kullanmamış olmak

Resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Evlilik kredisi başvuruları dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden ya da “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresi aracılığıyla yapabiliyor.

Başvuru sürecinde her iki eş adayının da onay vermesi gerekiyor. Eş adayının e-Devlet üzerinden onay vermemesi durumunda başvuru geçersiz sayılıyor.

KİMLER DESTEKTEN YARARLANAMIYOR?

Düzenleme kapsamında bazı durumlar destek dışında tutuluyor. Uyuşturucu suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişiler projeden yararlanamıyor.