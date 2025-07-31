Bakanlık uyardı: O ödemeyi yapmayanlar için bugün son gün!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2025 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ile 2024 yılı kazançlarına yönelik gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün sona eriyor.

ÖDEMELER İNTERNET ÜZERİNDEN VE FİZİKİ OLARAK YAPILABİLİYOR

Vergi mükellefleri ödemelerini Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil Uygulaması, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartları, banka hesapları ve yabancı bankalara ait kartlar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi üzerinden şifreye gerek kalmadan; plaka bilgisi, TC kimlik numarası, tescil tarihi veya sahiplik belgesi tarihi girilerek kolayca yapılabiliyor.

Ayrıca PTT şubeleri ve vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyet yaşanmaması adına, kullanıcıların doğrudan "gib.gov.tr" adresine veya bankaların resmi internet sitelerine giriş yapmaları gerektiği hatırlatıldı.