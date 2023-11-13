Bakanlıktan yandaşa beş yıldızlı otel teşviği

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 03:20

Teşvik “komple yeni yatırım” başlığı altında verilirken otelde 491 oda ve 973 yatak bulunması planlanıyor. 2 milyar lira teşvik alan yatırımın istihdama katkısının ise 300 kişi olacağı belirtiliyor.

Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 10 ilde 12 taşınmazın satışa çıktığını duyurdu. İhalelerin pazarlık usulü yapılacağı belirtilirken taşınmazların en büyüğü 53 bin 998 metrekare ile Afyonkarahisar’da. En küçüğü ise 6 bin 839 metrekare ile Gaziantep Şehitkamil’de bulunuyor.

Geçici teminat bedelleri 750 bin liradan başlıyor 25 milyon liraya kadar çıkıyor ihalelerde son teklifler 28-29 Kasım’da alınacak.