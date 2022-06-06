Bakır fiyatları bir ayın zirvesine çıktı
Londra'da bakır fiyatları, Çin'de Covid-19 kapanmalarının gevşemesi ve ABD'nin tarifeleri kaldırma umudunun Pekin'de güveni artırmasıyla bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, erken Asya işlemlerinde 9.805,50 dolar/ton ile 29 Nisan'dan beri en yüksek seviyeye çıktıktan sonra TSİ 06.52'de yüzde 2,1 artarak 9.695 dolar/tondan işlem gördü.
Foreks'te yer alan habere göre; Shanghai'de Temmuz vadeli kontrat, yüzde 1 artarak 72.750 yuan/tona (10.930 dolar) çıktı.
İYİ HABERLER FİYATLARI DESTEKLİYOR
Analistler, Çin'in yeniden açılmasının ilerlediğinin görüldüğünü ve bugün açıklanan PMI verilerine rağmen işlemcilerin Haziran verilerine daha ağırlık verdiğini kaydetti. Analistlere göre ABD ve Çin arasında tarifeler konusunda iyi haberler fiyatları destekliyor.
LME'de alüminyum yüzde 2,8, çinko yüzde 2,1 arttı, kalay yüzde 1,3 düştü.
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