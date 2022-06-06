Dolarda yükseliş sürüyor : Haftanın ilk günü dolar kaç TL? (6 Haziran 2022)

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:26

Dolar/TL 20 Aralık'tan sonra ilk kez 16.55 seviyesini bugün gördükten sonra yükselişine devam ediyor. Kur şu dakikalarda 16.5655 seviyesinden işlem görüyor.

Yurtiçinde bugün TCMB tarafından yayımlanacak aylık fiyat gelişmeleri raporu ve Mayıs ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi takip edilecek.

Veri gündeminin ardından ise aralarında 5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunun da yer alacağı kabine toplantısı izlenecek.

TCMB'nin geçen hafta yayımladığı PPK özetlerinde de mesajını verdiği teminat, likidite, makroihtiyati tedbirler de piyasalarda takip edilen bir diğer gündem maddesi.

Bu kapsamda likidite teminat için üç ay vadeli repo, swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının DİBS sepetinde ya da oranında olası değişiklikler izleniyor. İlave makro tedbirler için ise yeni başlatılan kredilere zorunlu karşılık uygulamasında selektif krediler dışında yapılacak olası değişiklikler takipte.

ENFLASYON SORUNU BÜYÜYOR, ÖLÇÜM KALİTESİ SORGULANIYOR

TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 73.5 ile 24 yılın zirvesine çıkarken, enflasyonda yükselişin yılın son aylarına kadar devam etmesi bekleniyor.

TÜİK'in açıklama yönteminde bu ay yaptığı değişiklik ve beklentilerin altında kalan veri ile TÜİK'in ölçüm kalitesi de daha çok sorgulanıyor.

TÜİK rutin olarak yayımladığı Türkiye geneli madde sepeti ve ortalama fiyat tablosunu yayımlamayı bırakırken onun yerine 100'den fazla kalemin endeks olarak değişimleri gösterilmeye başlandı. Kurumdaki sık yapılan başkan ve yönetim değişiklikleri de eleştirilen bir unsur.

Ekonomistlerin beklentisi yıllık TÜFE'nin son çeyrekte yüzde 80-95 aralığında zirveyi görmesi. Reuters anketlerinde ise enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyelerde kalacağına yönelik revizyonlar da devam ediyor.

Öte yandan NATO kapsamındaki gelişmeler, Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, Suudi Arabistan yöneticilerinin Türkiye ziyareti takip edilen diğer gündem maddeleri arasında yer alıyor.

REZERV DEĞİŞİMLERİ DAHA YAKINDAN İZLENİYOR

TL'de dolar karşısında yüzde 10'a yakın değer kaybının görüldüğü Mayıs ayında TCMB döviz satış miktarını belirgin artırdı. Ancak bankacılar Nisan ortasından Mayıs ayının üçüncü haftasına kadar devam eden TCMB rezerv kayıplarının son iki haftada durduğuna dikkat çekti.

Piyasalar Türkiye'de uygulanan mevcut kur politikasını "kamu kontrollü" bir rejim olarak nitelendiriyor. Bu kapsamda yılbaşından beri devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM), ihracat gerilerinin satın alınması gibi uygulamalarla elde edilen döviz ile birlikte rezerv değişimlerini takip ediyor. Aradaki fark hükümetin nitelediği şekilde kurda "istikrar" için kullanılıyor.

TCMB'nin uluslarasarı net rezervleri Nisan ortasından 20 Mayıs'a kadar beş hafta içinde 9.6 milyar dolar düşüş kaydetti. Net rezervler ise geçen hafta 2.6 milyar dolar arttı.

Bankacıların açıklanan öncü verilerden yaptığı hesaplamaya göre TCMB geçen hafta da "rezerv kaybetmeden haftayı tamamlayabilecek" görünüyor. Piyasalar rezerv kayıplarının durmasının ya da sınırlı artışa dönmesinin ne kadar süreyle devam edeceğini izleyecek.