Bal ihracatı 17 milyon doları aştı

Türkiye'nin bal ihracatı, 2024 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara ulaştı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:27
Bal ihracatı 17 milyon doları aştı
Abone Ol google-news

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, ocak-haziran döneminde 45 ülke, özerk ve serbest bölgede alıcı buldu.

Ocak-Haziran 2023'te 16 milyon 791 bin 320 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara yükseldi.

ABD, Almanya ve Kanada, yılın ilk yarısında en fazla bal satılan 3 ülke oldu.

Türkiye'den bu dönem ABD'ye 6 milyon 322 bin 272, Almanya'ya 4 milyon 479 bin 615 ve Kanada'ya 812 bin 664 dolarlık bal satıldı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Macaristan, Irak, Bangladeş, Çekya, Fas, Arnavutluk ve Nepal'e de dış satım yapıldı.

"ARTIŞ TRENDİNİN YIL SONUNA KADAR SÜRECEĞİNDEN ÜMİTLİYİZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, balın, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

Bal ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanmasının önem arz ettiğini vurgulayan Kalyoncu, "Küresel piyasalarda yaşanan iyileşmelere bağlı olarak da bal ihracatının yıl sonuna kadar artış trendini sürdüreceğinden ümitliyiz." dedi.


DKİB haberleri bal haberleri ihracat haberleri

İlgili Haberler

Dünya yemeklerinin baharatları Türkiye’den! 250 milyon dolar ihracat hedefliyor

Dünya yemeklerinin baharatları Türkiye’den! 250 milyon dolar ihracat hedefliyor
İstanbul'dan altı ayda 5,8 milyar dolarlık ihracat

İstanbul'dan altı ayda 5,8 milyar dolarlık ihracat
Altı ayda 1,6 milyar dolarlık hububat ihracatı

Altı ayda 1,6 milyar dolarlık hububat ihracatı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler