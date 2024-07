Dünya yemeklerinin baharatları Türkiye’den! 250 milyon dolar ihracat hedefliyor

Yayınlanma: 23.07.2024 - 14:09

Güncelleme: 23.07.2024 - 14:09

Dünya mutfaklarında pişen binlerce çeşit yemeği Türk baharatları lezzetlendirdi. Türk baharat sektörü 2024 yılı sonunda 250 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Et, balık, tavuk, makarna, sebze, bakliyatlar, unlu mamuller, tatlılar başta olmak üzere her türlü yemeğe lezzet veren baharatlar tuz kullanımını da düşürdüğü için baharat tüketimi dünya genelinde her geçen gün artıyor.

Türkiye’nin dünyanın önemli baharat tedarikçilerinden biri olduğunu dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, defne ve kekikte dünya lideri olduğumuzu; adaçayı, kimyon, karabiber, kırmızı biber, tatlı biber, yenibahar, vanilya, tarçın, karanfil, sumak, biberiye, mahlep, çörekotu, çemen, köri, zerdeçal, safran, zencefil, kimyon, kişniş, rezene gibi baharatların ihracatını yaptıklarını kaydetti.

2024 yılının ilk yarısında Türkiye’nin gerçekleştirdiği 113 milyon dolarlık baharat ihracatının 74 milyon dolarlık dilimi Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildiği bilgisini veren Öztürk, “Ege Bölgesi, Türkiye’nin baharat ihracatından yüzde 65,5 pay aldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Ege Bölgesi baharat ihracatındaki gücünü gösterdi. 2024 yılının ikinci yarısında baharat ihracatındaki performansımızı koruyarak 2024 yılı sonunda 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

DEFNE EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN

Türkiye’nin baharat ihracatının lideri defne ihracatının yüzde 57’lik artışla 23 milyon dolardan 36 milyon dolara çıktığını paylaşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, kekik ihracatının yüzde 11’lik artışla 24 milyon dolardan 27 milyon dolara çıktığını ifade etti. Tarakçıoğlu, “Karabiber, kırmızı biber grubu 8,3 milyon dolardan 10,6 milyon dolara çıktı” dedi.

Turkish Tastes Türk baharatını vitrine çıkardı

“Baharat ihracatında en büyük pazarımız 10,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu” diyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, ABD’yi 8,2 milyon dolarla Tayland ve 7,1 milyon dolarla Vietnam’ın izlediğini paylaştı.

Türkiye’nin baharat ihracatında Ameraki Birleşik Devletleri’nin lider olmasında Ege İhracatçı Birlikleri’nin ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak için 5 yıldır başarıyla sürdürdüğü Turkist Tastes isimli TURQUALITY Projesi’nin itici güç olduğuna dikkati çeken Gürel, önümüzdeki 4 yıl ABD pazarında Turkish Tastes Projesiyle Türk baharatlarının tanıtımına devam edeceklerini Türk baharat sektörünün ABD pazarında 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.