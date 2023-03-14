Balık avında Karadeniz'i bekleyen tehlike: Önemli balıklar azalıyor!

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 07:00

Sezon başında palamut avı nispeten iyi ancak istenilen bollukta olmadığını kaydeden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

"ZARGANA BİRKAÇ DEFA GÖZÜKTÜ"

Sezon boyunca balıkların avlanabilir ve tüketilir olması gerektiğine vurgu yapan Dinçer, “Palamut ilk başlarda nispeten iyiydi. Av sezonunda palamutun da birkaç ay aynı şekilde tirsinin yani pelajik balıklarımızın üç dört ay sürdürülebilir ve homojen bir dağılım göstermesi beklenir. Bir bakıyorsunuz ki bir yerde bulmuşlar balığı avlamışlar bir hafta tirsiden, palamuttan geçilmiyor. Geçilmiyor da bize çiftini 60-100 TL'den verdiniz. Bir hafta geldi daha çok tutuldu bu defa 30 TL'ye düştü. Maalesef bunda istenilen bir bolluk yoktur. Bir anlık ortaya çıkan balık zaten uzun süre muhafaza edilemediğinden bir kısmını donduruculara koydular bir çoğunu da piyasaya arz etmek zorunda kalındığından zorunlu olarak bu kez fiyatı düşüyor. Bu anlıktır yani sürdürülebilir değildir. Beklenen sezon boyunca homojen olarak biz bu balıkları avlayabilir tüketebiliyor olmamız lazım. Karadeniz'in önemli pelajik balıklarında bu sezon Zargana da maalesef birkaç defa gözükebildi” dedi.

"ANA MADDESİ AVCILIKLA ELDE EDİLEN DENİZ BALIKLARI"

Karadeniz'deki balık stoklarının giderek azaldığını buna karşın yetiştiriciliğin arttığını ifade eden Dinçer, “Son iki yılda su ürünleri yasal istatistiklere baktığımızda avcılık üretiminin azaldığı buna karşın yetiştiricilik üretiminin arttığı, hatta son birkaç yılda da bunu geçme eğiliminde olduğu bir gerçek. Bu da, sanki avcılık önemini yitiriyormuş gibi bu defa üretime dönelim deniliyor. Burada unutulmaması gereken bir şey var; yetiştiricilik yaparken bile kullandığınız zemin ana hammaddesi yine avcılıktan elde ettiğimiz deniz balıklarıdır. Özellikle de bunun en değerli gıdası da hamsidir. Dolayısıyla bu ikisini özdeş getirmek zorundayız. Avcılık gidiyor, vazgeçelim, koruması önemli değil, nasıl olsa yetiştiricilik bize yeter, dediğiniz anda birkaç sene sonra o da çökecektir. Bu sektörle ilgili olan müteşebbislerin, yöneticilerimizin de dikkatlerini çekmek istiyorum” diye konuştu.