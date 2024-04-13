Balon balığı avcılarının dikkatine! Ödenecek fiyat değişti

Balon balığı avcılarına destek ödemesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre 150 bin adede kadar her bir balon balığı için 25 lira ödenecek.

AA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:23
Balon balığı avcılarının dikkatine! Ödenecek fiyat değişti
Abone Ol google-news

İstilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıklarından bazılarının Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre; lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı destekleme kapsamında bulunuyor.

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira, tebliğde belirtilen diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.

BALON BALIĞININ BERTARAF İŞLEMİ

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemeler bulundurulacak.

Balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak, karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de de en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

27 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) ise yürürlükten kaldırıldı.


balon haberleri balon balığı haberleri Resmi Gazete haberleri

İlgili Haberler

Balon gibi şişen gözlere veda: İşte göz altı torbaları ve şişkinliğine iyi gelen yöntemler...

Balon gibi şişen gözlere veda: İşte göz altı torbaları ve şişkinliğine iyi gelen yöntemler...
Resmi Gazete’de yayımlandı: Balon balığı avlayanlara destek yüzde 100 artırıldı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Balon balığı avlayanlara destek yüzde 100 artırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Caferi lider Selahattin Özgündüz İsrail ile ticareti savundu: 'Hükümet doğrusunu yapıyor'

Caferi lider Selahattin Özgündüz İsrail ile ticareti savundu: 'Hükümet doğrusunu yapıyor'
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
YSK itirazları değerlendirdi... 22 itiraz karara bağlandı

YSK itirazları değerlendirdi... 22 itiraz karara bağlandı
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Erdoğan’ın Akşener’e ‘partinizin başında kalın’ çağrısı yaptığı iddia edilmişti: İYİ Parti’den ilk açıklama geldi

Erdoğan’ın Akşener’e ‘partinizin başında kalın’ çağrısı yaptığı iddia edilmişti: İYİ Parti’den ilk açıklama geldi
Moda dünyasının değerli ismi Roberto Cavalli hayatını kaybetti

Moda dünyasının değerli ismi Roberto Cavalli hayatını kaybetti
AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı: CHP'li adayın eşi gözaltında

AKP'li başkanın çalışanı bıçaklandı: CHP'li adayın eşi gözaltında
Survivor’da kavga krizi: Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye mi olacak?

Survivor’da kavga krizi: Ogeday ve Yunus Emre diskalifiye mi olacak?