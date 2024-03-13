Balon gibi şişen gözlere veda: İşte göz altı torbaları ve şişkinliğine iyi gelen yöntemler...

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:49

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:49

Uykusuzluk, stres ve sürekli yorgunluk gibi etkenler, gözaltı torbalarının ortaya çıkmasına neden olan cilt problemleridir. Bu sorun, ihmal edildiğinde ciddi boyutlara ulaşabilir. Göz altı torbaları, genellikle cilt altında biriken yağ ve sıvıdan kaynaklanır ve zamanla daha belirgin hale gelir. Sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıkları, düzensiz uyku düzeni ve yetersiz dinlenme, bu durumu daha da kötüleştirebilir. Peki balon gibi şişen göz altı torbalarına ne iyi gelir? İşte göz altı torbaları ve şişkinliğine iyi gelen yöntemler...

GÖZ ALTI ŞİŞLİKLERİ NEDEN OLUR?

Uykusuzluk ve genetik faktörler, göz altı şişkinliğinin yaygın nedenlerindendir; yetersiz veya düzensiz uyku, vücutta su tutulmasına ve göz altlarında belirgin şişkinliğe yol açabilir. Vücutta aşırı sıvı tutulması, göz altı bölgesinde şişkinliğe yol açabilir. Bu durum, tuzlu yiyeceklerin aşırı tüketimi ve hormonal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu tür şişkinlikler bazı alerjik belirtiler arasında görülebilir.

GÖZ ALTI TORBALARI VE ŞİŞLİKLERİNE NE İYİ GELİR?

1. Soğuk Kompres:

Ciltte kan dolaşımı problemi yaşanması, pek çok problemi beraberinde getirir. Bu problemlerden bir tanesi de göz altı torbalarıdır. Soğuk kompres, kan dolaşımını hızlandırarak göz altı torbalarındaki dokuları uyarır ve daha diri bir görünüm sağlar.

Soğutulmuş bir kaşığı ya da buz küpünü hafif hareketler torbaların olduğu bölgeye bastırarak uygulayın.

Hızlı bir etkili bir sonuç için, bu yöntemden faydalanılması mümkündür.

2. Poşet Çay:

Eğer uykusuz kaldığınız gecelerin ardından sabah uyandığınızda gözaltı torbalarınız belirgin bir hal alıyor ve bu durumdan memnun değilseniz, sorunun çözümü için poşet çaydan faydalanabilirsiniz.

3 adet poşet çayı yarım saat buzdolabında bekletin.

Poşet çayları buzdolabından alıp göz altı torbalarınızın üzerine uygulayın.

15-30 dakika arasında yapacağınız uygulamayı, torbaların belirginlik düzeyine göre her gün dahi yapabilirsiniz.

3. Salatalık:

Salatalık maskesi, pek çok cilt bakım ürününün içeriğinde yer alır. Hücrelerin yenilenmesi ve canlılık kazanmasını sağlar. Bu içeriği ve içeriğinin sağladığı hücre yenileme özelliği sayesinde göz altı torbalarının geçirilmesi için de kullanılabilir. Göz altı bölgesinde meydana gelen ödemlere karşı etkili bir çözümdür.

Bir adet salatalığı dilimleyip uzun süre buzdolabında bekletin.

Dilimler soğuduktan sonra torbaların üzerine yerleştirin.

Bu şekilde 25 dakika boyunca uygulama yapın.

4. Hindistan Cevizi Yağı:

Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve bir yemek kaşığı badem yağı karıştırılır ve bu karışımı bir kaba alın. Sabahları oluşan göz altı morlukları ve şişliklerin üzerine masaj yaparak uygulayın.

20 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın.

5. Avokado:

Cildi nemlendiren avokado yeri geliyor, göz altı morluklarına da çare oluyor.

Bunun için basit bir avokado maskesi hazırlıyoruz. 1 avokado içini püre haline getirin, içine 1 yumurta beyazı ve 1 yemek kaşığı limon ekleyin.

İnce bir tabaka şeklinde yüzünüze sürün.

30 dakika bekletikten sonra soğuk suyla yıkayın.