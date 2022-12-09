Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 73 bin 900 liraya geriledi.

AA
09 Aralık 2022 Cuma, 16:40
Altının kilogram fiyatı düştü
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 73 bin 900 lira, en yüksek 1 milyon 85 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1 milyon 73 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 701 milyon 367 bin 456,51 lira, işlem miktarı ise 1.585,91 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 884 milyon 2 bin 937,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.075.798,50 1.792,60
En Düşük 1.073.900,00 1.777,30
En Yüksek 1.085.000,00 1.804,00
Kapanış 1.073.900,00 1.780,00
Ağırlıklı Ortalama 1.081.251,78 1.786,07
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.701.367.456,51  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.585,91  
Toplam İşlem Adedi 41

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