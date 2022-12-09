Altının kilogram fiyatı düştü

09 Aralık 2022 Cuma, 16:40

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 73 bin 900 lira, en yüksek 1 milyon 85 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1 milyon 73 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 701 milyon 367 bin 456,51 lira, işlem miktarı ise 1.585,91 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 884 milyon 2 bin 937,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: