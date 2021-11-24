Bankacılar açıkladı: Dün saat 13.45'te piyasalarda neler oldu, dolar kontrolsüzce nasıl yükseldi?

24 Kasım 2021 Çarşamba, 09:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası dolar/TL 13.45'e kadar ulaşarak tarihi bir yükseliş yaşıyor.

Bankacılar piyasada likiditenin dün "neredeyse kaybolduğunu", özellikle saat 13.45'e yükselişte normalde piyasada etkili olmayacak tutarlarda da olsa "panik dolar alımlarının" etkili olduğunu belirtiyorlar.

Buna rağmen Reuters'ın görüşlerine başvurduğu hiç bir işlemci piyasada TCMB, Hazine veya bir başka kamu kurumu müdahalesi görmediğini de söyledi. Bir işlemci, "kur piyasada belirleniyor" dedi.

Derinliğin kaybolması işlem hacimlerinin düşmesi ve para politikasında enflasyondaki %30'a doğru yükseliş yaşanmasına rağmen gevşemenin devam etmesi büyük bir endişe kaynağı.

TL dün de dolar karşısında test edilen en yüksek seviyeye göre %15'e yakın değer kaybetti. TL kayıplarının bir bölümünü telafi ederek günlük kayıp ise %10'a yakın oldu.

TL için %10 değer kaybı serbest piyasada işlem görmeye başladığından beri yaşanan en büyük ikinci kayıp konumunda. Bir önceki ise 10 Ağustos 2018'de günlük %15 ile görülmüştü. Bu da ABD ile yaşanan rahip Brunson krizine denk geliyor. Güniçinde görülen en yüksek kayıp ise yine aynı günde %20 ile yaşandı.

TL'nin 3 aylık öngörülen oynaklık göstergesi spot piyasadaki satış baskısının ivme kazanmasıyla Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise 2019 başından beri ilk kez %21.5'i aştı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte yükseliyor. Dolar/TL'de aralıksız yükseliş 11'inci gününde.